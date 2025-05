Una facoltà di studi umanistici nei cruciverba: la soluzione è Lettere

LETTERE

Curiosità e Significato di "Lettere"

Perché la soluzione è Lettere? La definizione Una facoltà di studi umanistici si riferisce a LETTERE, che è comunemente usata per indicare una facoltà universitaria dedicata allo studio delle lingue, della letteratura, della storia e delle altre discipline umanistiche. Questo termine è spesso abbreviato per riferirsi ai diversi corsi e programmi accademici che rientrano in questo ambito di studi.

Come si scrive la soluzione: Lettere

Non riesci a risolvere la definizione "Una facoltà di studi umanistici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

