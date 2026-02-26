La facoltà propria di chi ha potere di scelta

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La facoltà propria di chi ha potere di scelta' è 'Decisionalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECISIONALITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La facoltà propria di chi ha potere di scelta" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La facoltà propria di chi ha potere di scelta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Decisionalità? La capacità di scegliere tra diverse opzioni è un aspetto fondamentale del comportamento umano e si manifesta quotidianamente nelle scelte che facciamo. Questa qualità permette a una persona di valutare le alternative disponibili e di prendere una decisione consapevole, influenzando il proprio percorso e le situazioni in cui si trova. La presenza di questa caratteristica indica una certa autonomia e responsabilità nel gestire le proprie azioni. La capacità di determinare il proprio cammino è una delle espressioni più evidenti di questa capacità.

Se la definizione "La facoltà propria di chi ha potere di scelta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La facoltà propria di chi ha potere di scelta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Decisionalità:

D Domodossola E Empoli C Como I Imola S Savona I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La facoltà propria di chi ha potere di scelta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

