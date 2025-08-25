Centro di studi Euratom

Alessia Mogavero | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Centro di studi Euratom' è 'Ispra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISPRA

Vuoi approfondire la risposta Ispra? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ispra? Il Centro di studi Euratom si occupa di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'energia nucleare e delle sue applicazioni, collaborando con vari enti e istituzioni europee. Tra queste, l'ISPRA svolge un ruolo importante monitorando l'impatto ambientale e garantendo la sicurezza delle attività nucleari. La sinergia tra i due enti permette di affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse e alla tutela del nostro pianeta. È un esempio di come l'innovazione si unisca alla responsabilità.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ispra'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Centro di studi Euratom nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ispra

Per risolvere la definizione "Centro di studi Euratom", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ispra'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Centro di studi Euratom
  • Risposta: ISPRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: I____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

I Imola
S Savona
P Padova
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Ispra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Centro di studi Euratom". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Centro Studi Investimenti Sociali Ospita il Centro Comune di Ricerca in origine Euratom Centro sede dell Euratom Arbor centro del Michigan Trofeo in centro 

Altre definizioni collegate

Con centro: Un centro della Val Badia 

Con studi: Riprendono in certi studi 

Con euratom: Centro sede dell Euratom 