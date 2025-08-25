Centro di studi Euratom

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Centro di studi Euratom' è 'Ispra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISPRA

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Perché la soluzione è Ispra? Il Centro di studi Euratom si occupa di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'energia nucleare e delle sue applicazioni, collaborando con vari enti e istituzioni europee. Tra queste, l'ISPRA svolge un ruolo importante monitorando l'impatto ambientale e garantendo la sicurezza delle attività nucleari. La sinergia tra i due enti permette di affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse e alla tutela del nostro pianeta. È un esempio di come l'innovazione si unisca alla responsabilità.

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Centro di studi Euratom nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ispra

Per risolvere la definizione "Centro di studi Euratom", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ispra'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Centro di studi Euratom

Centro di studi Euratom Risposta: ISPRA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: I____

I____ Inizia con: I

I Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

I Imola S Savona P Padova R Roma A Ancona

La soluzione 'Ispra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Centro di studi Euratom". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.