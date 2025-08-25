Centro di studi Euratom
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SOLUZIONE: ISPRA
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Perché la soluzione è Ispra? Il Centro di studi Euratom si occupa di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'energia nucleare e delle sue applicazioni, collaborando con vari enti e istituzioni europee. Tra queste, l'ISPRA svolge un ruolo importante monitorando l'impatto ambientale e garantendo la sicurezza delle attività nucleari. La sinergia tra i due enti permette di affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse e alla tutela del nostro pianeta. È un esempio di come l'innovazione si unisca alla responsabilità.
Centro di studi Euratom nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ispra
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Centro di studi Euratom
- Risposta: ISPRA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
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