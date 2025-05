Assortimento di tessuti cardati nei cruciverba: la soluzione è Laneria

LANERIA

Curiosità e Significato di "Laneria"

La soluzione Laneria di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Laneria per scoprire curiosità e dettagli utili.

La laneria è un assortimento di tessuti realizzati principalmente con lana cardata. Questi tessuti sono caratterizzati da una consistenza calda e resistente, adatta per l'abbigliamento invernale e per la produzione di accessori come cappotti e maglioni. Grazie alla qualità della lana, la laneria offre comfort e isolamento termico.

Come si scrive la soluzione: Laneria

Hai trovato la definizione "Assortimento di tessuti cardati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

