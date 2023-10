Comprende tessuti pettinati e cardati | - Cruciverba

Se sei un appassionato di enigmi e giochi enigmistici come CodyCross, Word Lanes e, in particolare, delle parole crociate della Settimana Enigmistica, e stai cercando la soluzione per la definizione "Comprende tessuti pettinati e cardati", sei giunto nel posto giusto! In questa guida, esploreremo le risposte per i cruciverba e sveleremo la soluzione a sette lettere: "LANERIA".

Immergiamoci nell'intricato mondo delle fibre tessili, dove la LANERIA gioca un ruolo centrale. Questo termine rappresenta il luogo in cui tessuti pregiati vengono lavorati attraverso processi di pettinatura e cardatura. I sette caratteri di "LANERIA" diventano la chiave per aprire la porta di questo mondo tessile ricco di dettagli e qualità.

Nelle LANERIE, i tessuti subiscono attenti trattamenti, come la pettinatura per eliminare impurità e fibre indesiderate, e la cardatura per ottenere una consistenza uniforme e una superficie liscia. Questi processi sono fondamentali per la creazione di tessuti di alta qualità che soddisfano gli standard più elevati.

Quando si affronta il cruciverba con la definizione "Comprende tessuti pettinati e cardati", la soluzione "LANERIA" si rivela come il tassello mancante per completare l'immagine. Ora hai gli strumenti per decifrare questo enigma e scoprire il mondo affascinante e complesso dietro la produzione tessile di alta qualità.

