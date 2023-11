La definizione e la soluzione di: Comprende tessuti cardati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Comprende tessuti cardati

La laneria, un affascinante universo tessile, comprende tessuti cardati che incarnano la maestria artigianale nella lavorazione della lana. Questo mondo tessile intreccia tradizione e innovazione, plasmando fibre naturali con competenza millenaria. I tessuti cardati, ottenuti attraverso il processo di cardatura, esaltano la morbidezza e la calda texture della lana. La laneria abbraccia una vasta gamma di creazioni, dalle classiche coperte agli eleganti capi di abbigliamento, offrendo comfort e stile. La sua storia è intrecciata con la ruralità e la cultura artigiana, una testimonianza di come il lavoro delle mani possa trasformare la lana grezza in opere d'arte tessile, avvolgendo chiunque in un abbraccio avvolgente di calore e tradizione.

