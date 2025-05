Insieme di caldi tessuti nei cruciverba: la soluzione è Laneria

Home / Soluzioni Cruciverba / Insieme di caldi tessuti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Insieme di caldi tessuti' è 'Laneria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANERIA

Curiosità e Significato di "Laneria"

La parola Laneria è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Laneria.

La laneria è un luogo o un'industria dedicata alla produzione di tessuti caldi, solitamente realizzati in lana. Questi tessuti sono apprezzati per le loro proprietà isolanti e la loro capacità di mantenere il calore, ideali per abbigliamento invernale e altre applicazioni di protezione contro il freddo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L insieme dei tessuti di sostegno di una piantaFibra per caldi tessutiStudiano i tessuti dell organismoL insieme di persone che realizzano un filmUn insieme metallico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Laneria

Stai cercando la risposta alla definizione "Insieme di caldi tessuti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V O S A I E T D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEDATIVO" SEDATIVO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.