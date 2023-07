Vi si trovano tessuti cardati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trovano tessuti cardati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LANERIA

Significato/Curiosita : Vi si trovano tessuti cardati

Anni della grande crescita, accanto alla produzione di tessuti cardati di lana rigenerata, si era sviluppata la maglieria, settore che pur essendo stato... Simon laner (merano, 28 gennaio 1984) è un calciatore italiano, centrocampista del crema. interno di centrocampo, può giocare anche come esterno destro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

