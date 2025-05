Porto Canale di Suez nei cruciverba: la soluzione è Said

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Porto Canale di Suez' è 'Said'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAID

Curiosità e Significato di "Said"

SAID è una parola inglese che significa detto o espresso. Viene utilizzata per indicare qualcosa che è stato dichiarato o comunicato. Nell'ambito di un discorso, si usa per riportare le parole di qualcun altro o per esprimere un'opinione. In contesti più formali, può anche riferirsi a una dichiarazione ufficiale.

Come si scrive la soluzione: Said

Hai trovato la definizione "Porto Canale di Suez" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

I Imola

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E O D B L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOLIDE" BOLIDE

