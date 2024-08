La Soluzione ♚ Porto sul Canale di Suez La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SAID La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SAID

Curiosità su Porto sul canale di suez: Persone Said – scrittore tedesco di origine iraniana Abdallah Said – calciatore egiziano Adi Said – calciatore bruneiano Ahmed Said – calciatore egiziano Edward Said – anglista e scrittore statunitense di origine palestinese Hany Said – calciatore egiziano Ibrahim Said – allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano L'Malouma Said – attivista mauritana Mekkawi Said – scrittore egiziano Muhammad Osman Said – politico libico Murad Ismail Said – calciatore palestinese Said Ahmed Said – calciatore ghanese naturalizzato italiano Saladin Said – calciatore etiope Samira Said – cantautrice marocchina naturalizzata egiziana Altro Edward Said Tingatinga – pittore tanzaniano Wesley Saïd – calciatore francese Altro Said – colonna sonora del film Said Said – film di Joseph Léfèvre Porto Said – città dell'Egitto Principio del SAID – termine per identificare il principio della specificità nell'esercizio fisico.

