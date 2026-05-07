Un canale di Milano

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un canale di Milano' è 'Naviglio Grande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAVIGLIO GRANDE

Perché la soluzione è Naviglio Grande? Il Naviglio Grande è un canale storico di Milano che attraversa la città, collegando il centro a zone periferiche e contribuendo al suo sviluppo economico e sociale. Costruito nel XV secolo, ha svolto un ruolo fondamentale nel trasporto di merci e persone, favorendo il commercio tra Milano e le aree circostanti. Oggi, il Naviglio Grande è anche un luogo di attrazione culturale e turistica, con locali, negozi e eventi lungo le sue rive. È un simbolo della storia e della vitalità di Milano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un canale di Milano". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un canale di Milano nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Naviglio Grande

Per risolvere la definizione "Un canale di Milano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un canale di Milano" conferma che la soluzione 'Naviglio Grande' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Naviglio Grande

N Napoli A Ancona V Venezia I Imola G Genova L Livorno I Imola O Otranto G Genova R Roma A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un canale di Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Naviglio Grande' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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