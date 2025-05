Una macchina per fare tabula rasa nei cruciverba: la soluzione è Ruspa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una macchina per fare tabula rasa' è 'Ruspa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUSPA

Curiosità e Significato di "Ruspa"

Vuoi sapere di più su Ruspa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ruspa.

Una ruspa è un mezzo pesante dotato di una grande benna anteriore, utilizzato in lavori di movimento terra, demolizioni e sgombero di materiali. Serve a “fare tabula rasa” eliminando grandi quantità di terra, macerie o altro, rendendo il terreno pronto per nuove opere o ripristino.

Come si scrive la soluzione: Ruspa

Se "Una macchina per fare tabula rasa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

U Udine

S Savona

P Padova

A Ancona

