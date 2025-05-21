Aprire un locale per la prima volta

Paola Cammarota | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Aprire un locale per la prima volta' è 'Inaugurare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INAUGURARE

Perchè la soluzione è Inaugurare? Aprire un locale per la prima volta significa organizzare tutto con cura, creare un ambiente accogliente e preparare il team. È un momento speciale che segna l'inizio di una nuova avventura, portando entusiasmo e speranza di successo. La prima apertura è sempre un passo importante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Aprire un locale per la prima volta
  • Risposta: INAUGURARE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: I_________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Inaugurare'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Aprire un locale per la prima volta nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Inaugurare

Per risolvere la definizione "Aprire un locale per la prima volta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Inaugurare'.

Le 10 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
A Ancona
U Udine
G Genova
U Udine
R Roma
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Inaugurare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Aprire un locale per la prima volta". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Scrutini decisivi tra i due candidati più votati la prima volta Esibirsi per la prima volta Venne rappresentata per la prima volta al Cairo Calcare le scene per la prima volta La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta 

Altre definizioni collegate

Con aprire: Il suo calendario ha 24 caselle da aprire 

Con locale: Un locale con tazze e bicchieri 

Con prima: È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici 