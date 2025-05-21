Aprire un locale per la prima volta
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Aprire un locale per la prima volta' è 'Inaugurare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INAUGURARE
Perchè la soluzione è Inaugurare? Aprire un locale per la prima volta significa organizzare tutto con cura, creare un ambiente accogliente e preparare il team. È un momento speciale che segna l'inizio di una nuova avventura, portando entusiasmo e speranza di successo. La prima apertura è sempre un passo importante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Aprire un locale per la prima volta
- Risposta: INAUGURARE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: I_________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Aprire un locale per la prima volta nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Inaugurare
Per risolvere la definizione "Aprire un locale per la prima volta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Inaugurare'.
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Inaugurare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Aprire un locale per la prima volta". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Scrutini decisivi tra i due candidati più votati la prima volta Esibirsi per la prima volta Venne rappresentata per la prima volta al Cairo Calcare le scene per la prima volta La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta
Altre definizioni collegate
Con aprire: Il suo calendario ha 24 caselle da aprire
Con locale: Un locale con tazze e bicchieri
Con prima: È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici