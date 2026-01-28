Il suo calendario ha 24 caselle da aprire

Home / Soluzioni Cruciverba / Il suo calendario ha 24 caselle da aprire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il suo calendario ha 24 caselle da aprire' è 'Avvento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVVENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il suo calendario ha 24 caselle da aprire" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il suo calendario ha 24 caselle da aprire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Avvento? L'Avvento è il periodo che precede il Natale, durante il quale si aspetta la nascita di Gesù. La sua particolare attesa si manifesta attraverso un calendario speciale, diviso in 24 parti, una per ogni giorno che porta all'evento. Ogni casella aperta rappresenta un momento di riflessione e preparazione spirituale. Questo conto alla rovescia aiuta a vivere con più consapevolezza l'attesa della festa più importante dell'anno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il suo calendario ha 24 caselle da aprire nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Avvento

Per risolvere la definizione "Il suo calendario ha 24 caselle da aprire", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il suo calendario ha 24 caselle da aprire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Avvento:

A Ancona V Venezia V Venezia E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il suo calendario ha 24 caselle da aprire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il periodo liturgico precedente il NatalePeriodo di attesa del NatalePrecede il NataleOgni uccello ha il suoCiascuno ha il suo numeroHa un suo codiceOgni braccio ha il suoOgni scrittore ha il suo