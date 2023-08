Venne rappresentata per la prima volta al Cairo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venne rappresentata per la prima volta al Cairo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AIDA

Significato/Curiosita : Venne rappresentata per la prima volta al cairo

Provincia di savona in liguria. ebbe semplicemente il nome di cairo fino al 1863, quando venne aggiunto il titolo “montenotte”, in onore della battaglia napoleonica... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aida (disambigua). aida è un'opera in quattro atti di giuseppe verdi, su libretto di antonio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Venne rappresentata per la prima volta al Cairo : venne; rappresentata; prima; volta; cairo; Città delle Filippine che venne fondata dagli spagnoli nel 1571; La città in cui venne ucciso John F Kennedy; La Repubblica che divenne poi nota come Benin; Il politico italiano che venne detto il Migliore; Giovanni de Medici quando divenne Papa; Viene rappresentata senza dire una sola parola; Venne rappresentata nella Venere di Willendorf; Figura che viene rappresentata sulla bussola; La mitica fanciulla spesso rappresentata con un cigno; Viene rappresentata bendata con bilancia e spada; Li raccoglie il Guinness dei prima ti ing; Lo sono sia la prima media che la terza superiore; I catari occitani vittime della prima crociata; Il soggetto della prima foto a colori della storia; La si pagava prima dell IMU; Andate una volta ; Avvolta da una striscia di stoffa; Attività svolta nelle torri degli aeroporti; Una struttura a volta ; Bibita talvolta amara; Il nome del cairo editore e presidente del Torino; Al cairo ha inizio il suo delta; La Lega con sede al cairo ; Lo sport di Antonio cairo li e Stefan Everts; Il dittongo del cairo ;

Cerca altre Definizioni