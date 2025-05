Il progetto del sarto nei cruciverba: la soluzione è Cartamodello

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il progetto del sarto' è 'Cartamodello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTAMODELLO

Curiosità e Significato di "Cartamodello"

Approfondisci la parola di 12 lettere Cartamodello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il cartamodello è un modello di carta utilizzato nel sartoriale per tracciare e tagliare i pezzi di tessuto necessari per realizzare un capo d'abbigliamento. Serve come guida per le cuciture, garantendo precisione e uniformità nel disegno del vestito. È essenziale per il lavoro del sarto.

Chi lo dà fa partire il progettoUn progetto campato in ariaDare il via a un progettoLuigi che progettò l Arena di MilanoLa Zaha che progettò edifici in tutto il mondo

Come si scrive la soluzione: Cartamodello

Hai trovato la definizione "Il progetto del sarto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

M Milano

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

