La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Spiegate con parole proprie' è 'Parafrasate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARAFRASATE

Curiosità e Significato di "Parafrasate"

Hai risolto il cruciverba con Parafrasate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Parafrasate.

Parafrasare significa riformulare un testo o un'idea utilizzando parole diverse, mantenendo però il significato originale. È un modo per spiegare qualcosa in modo diverso, per chiarire o semplificare un concetto senza modificare il contenuto fondamentale.

Se "Spiegate con parole proprie" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

F Firenze

R Roma

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

