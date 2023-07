Corrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creative - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NET ART

Significato/Curiosita : Corrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creative

Nei biglietti da visita, nei loghi, nel packaging, nel web. esso prevede: molto spazio bianco uso delle griglie di impaginazione equilibrio senza simmetria... Progetto di riferimento. con il termine internet art, alla quale ci si riferisce anche con net art, ci si riferisce ad una disciplina artistica contemporanea... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

