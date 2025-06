Riportare le proprie stesse parole nei cruciverba: la soluzione è Citarsi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riportare le proprie stesse parole' è 'Citarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITARSI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Citarsi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Citarsi? CitarSi significa ripetere esattamente le proprie parole, spesso per sottolineare un concetto o rafforzare un messaggio. È una tecnica usata in scrittura, discorsi o anche sui social per evidenziare un'idea già espressa in precedenza. In pratica, si riporta ciò che si è detto, mantenendo intatto il modo in cui si è espresso. È un modo efficace per rafforzare la propria comunicazione e rendere più credibile il proprio punto di vista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riprendere le proprie paroleSpiegate con parole proprieFatte proprie dal cervello

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

