La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riprendere le proprie parole' è 'Citarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITARSI

Curiosità e Significato di Citarsi

Perché la soluzione è Citarsi? Citar­si significa riprendere le proprie parole o affermazioni fatte in precedenza, spesso per sottolineare un punto o riflettere su ciò che si è detto. È un modo efficace per rafforzare il messaggio e mantenere coerenza nel discorso. Utilizzare questa tecnica permette di dare continuità alle idee e di coinvolgere meglio l’ascoltatore o il lettore. Insomma, citarsi è un’arte comunicativa che arricchisce ogni conversazione.

Come si scrive la soluzione Citarsi

Non riesci a risolvere la definizione "Riprendere le proprie parole"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

