Lo spazio nelle mura da cui tiravano gli arcieri nei cruciverba: la soluzione è Saettiere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo spazio nelle mura da cui tiravano gli arcieri' è 'Saettiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAETTIERE

Curiosità e Significato di "Saettiere"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Saettiere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Saettiere.

Le saettiere sono aperture o fessure nelle mura di una fortificazione, progettate per permettere agli arcieri di scoccare le frecce verso l'esterno, proteggendosi dai nemici. Questi elementi architettonici erano essenziali nelle costruzioni medievali per migliorare la difesa e garantire la visibilità durante il combattimento.

Come si scrive la soluzione: Saettiere

Se "Lo spazio nelle mura da cui tiravano gli arcieri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N C E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENACE" TENACE

