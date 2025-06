Un sinonimo di arcieri nei cruciverba: la soluzione è Sagittari

SAGITTARI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sagittari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sagittari.

Perché la soluzione è Sagittari? I sagittari sono coloro che praticano l'arceria, usando un arco e frecce per colpire obiettivi con precisione. Il termine deriva dal segno zodiacale dei Sagittario, rappresentato da un arciere con fare deciso e avventuroso. Questa parola evoca agilità, mira accurata e spirito libero, caratteristiche tipiche di chi si dedica a questa affascinante arte. È un sinonimo perfetto per indicare gli arcieri in modo più elegante e simbolico.

S Savona

A Ancona

G Genova

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

