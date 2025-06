Un verbo da arcieri nei cruciverba: la soluzione è Scoccare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un verbo da arcieri' è 'Scoccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOCCARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Scoccare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scoccare? SCOCCARE significa emettere un suono improvviso e secco, come un colpo o uno schiocco. Può riferirsi anche al rumore prodotto da un oggetto che si apre o si rompe, come una noce o una capsula. È un verbo che richiama l'idea di un'esplosione sonora breve e netta, spesso usato per descrivere azioni quotidiane o naturali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Far partire una frecciaIl verbo con scarponi e racchetteVerbo da impostoriUn verbo da farfalloni

