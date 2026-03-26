Materiale in pasta o polvere usato in edilizia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materiale in pasta o polvere usato in edilizia' è 'Stucco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STUCCO

Perché la soluzione è Stucco? Lo stucco è un materiale in pasta o polvere utilizzato in edilizia per riempire fessure, crepe o cavità nelle superfici murarie. Serve a ottenere un aspetto uniforme e riparare eventuali danni, migliorando l'estetica e la stabilità delle strutture. La sua composizione può variare a seconda dell'uso e del tipo di superficie su cui viene applicato. Lo stucco viene spesso levigato e dipinto una volta asciutto, contribuendo alla finitura complessiva degli ambienti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Materiale in pasta o polvere usato in edilizia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Materiale in pasta o polvere usato in edilizia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stucco

In presenza della definizione "Materiale in pasta o polvere usato in edilizia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Materiale in pasta o polvere usato in edilizia" conferma che la soluzione 'Stucco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stucco

S Savona T Torino U Udine C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Materiale in pasta o polvere usato in edilizia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stucco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un impasto per ornamenti architettoniciLo usano certi decoratoriMateriale isolante usato in ediliziaMateriale di fibre di legno pressate usato in ediliziaUn materiale usato per costruire i freniMateriale usato per pavimentare campi da tennisMateriale usato nella fabbricazione di carrozzerie