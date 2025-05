Avvolti con fasce nei cruciverba: la soluzione è Bendati

BENDATI

Curiosità e Significato di "Bendati"

Hai risolto il cruciverba con Bendati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bendati.

Bendati si riferisce all'atto di avvolgere un oggetto o una persona con fasce, generalmente di tessuto, per immobilizzarlo o proteggerlo. Nel contesto medico, significa applicare bende su ferite per favorire la guarigione, mentre in altri contesti può indicare una limitazione della vista.

Come si scrive la soluzione: Bendati

Hai davanti la definizione "Avvolti con fasce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

