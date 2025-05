Tipo di pieghettatura di stoffa nei cruciverba: la soluzione è Soleil

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipo di pieghettatura di stoffa' è 'Soleil'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLEIL

Curiosità e Significato di "Soleil"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Soleil più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Soleil.

Il termine soleil si riferisce a una tecnica di pieghettatura della stoffa in cui il tessuto viene piegato in modo radiale, formando pieghe che si irradiano da un punto centrale. Questo stile crea un effetto decorativo e voluminoso, spesso utilizzato in abbigliamento e accessori per aggiungere movimento e eleganza.

Come si scrive la soluzione: Soleil

La definizione "Tipo di pieghettatura di stoffa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

I Imola

L Livorno

