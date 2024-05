Particolare pieghettatura a raggiera delle gonne

Francese

Curiosità su: Il SOLEIL è un sincrotrone in funzione a Saint-Aubin in Francia. Il nome SOLEIL è l'acronimo del francese Source Optimisée de Lumière d'Énergie Intermédiaire de LURE, e ricalca la parola soleil, che in francese significa sole. Da un punto di vista amministrativo, il sincrotrone è gestito da una società di diritto civile (non commerciale) che fa capo al Centre national de la recherche scientifique per il 72% e al CEA Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives che ne detiene il restante 28%.. A queste due organizzazioni di ricerca francesi, si aggiunge il coinvolgimento di diverse istituzioni amministrative. Il complesso è situato a Saint-Aubin nei dintorni di Parigi, vicino alle località di Gif-sur-Yvette e Saclay, che ospitano altri stabilimenti adibiti alla ricerca nucleare e allo studio della fisica delle particelle. Il SOLEIL sostituisce la struttura del LURE (Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique), un laboratorio situato a Orsay, non più in funzione dal 19 dicembre 2003.

soleil

sole (araldica) sole soleil levant : sole orizzontale destro in punta

: sole orizzontale destro in punta soleil couchant: sole orizzontale sinistro in punta