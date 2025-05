La nazione verdeoro di Ronaldinho nei cruciverba: la soluzione è Brasile

BRASILE

Curiosità e Significato di "Brasile"

La parola Brasile è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Brasile.

Il Brasile è un paese dell'America del Sud noto per le sue vaste foreste tropicali, tra cui l'Amazzonia, e per la sua cultura calcistica di successo. Ronaldinho è uno dei calciatori più celebri della nazionale brasiliana, riconosciuta anche con il soprannome verdeoro per i suoi colori nazionali.

Come si scrive la soluzione: Brasile

Hai davanti la definizione "La nazione verdeoro di Ronaldinho" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

E Empoli

