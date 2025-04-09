Il più vasto deserto di sabbia della Terra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il più vasto deserto di sabbia della Terra' è 'Sahara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAHARA

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Perché la soluzione è Sahara? Il Sahara è il più vasto deserto di sabbia della Terra, estendendosi su numerosi paesi del Nord Africa. Caratterizzato da un paesaggio arido e sconfinato, offre paesaggi unici e ambienti estremi. La sua superficie comprende dune imponenti e pianure sconnesse, con temperature che raggiungono livelli estremi durante il giorno. La presenza di oasi sparse lungo le sue aree favorisce la vita di alcune specie adattate a condizioni difficili. La vastità del Sahara lo rende uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del pianeta.

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Il più vasto deserto di sabbia della Terra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sahara

La definizione "Il più vasto deserto di sabbia della Terra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sahara'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il più vasto deserto di sabbia della Terra

Il più vasto deserto di sabbia della Terra Risposta: SAHARA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona A Ancona H Hotel A Ancona R Roma A Ancona

La soluzione 'Sahara' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il più vasto deserto di sabbia della Terra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.