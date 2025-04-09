Il più vasto deserto di sabbia della Terra
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SOLUZIONE: SAHARA
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Perché la soluzione è Sahara? Il Sahara è il più vasto deserto di sabbia della Terra, estendendosi su numerosi paesi del Nord Africa. Caratterizzato da un paesaggio arido e sconfinato, offre paesaggi unici e ambienti estremi. La sua superficie comprende dune imponenti e pianure sconnesse, con temperature che raggiungono livelli estremi durante il giorno. La presenza di oasi sparse lungo le sue aree favorisce la vita di alcune specie adattate a condizioni difficili. La vastità del Sahara lo rende uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del pianeta.
Il più vasto deserto di sabbia della Terra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sahara
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il più vasto deserto di sabbia della Terra
- Risposta: SAHARA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Sahara' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il più vasto deserto di sabbia della Terra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con vasto: Un vasto appartamento senza pareti divisorie
Con deserto: Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano
Con sabbia: Ricoperte di sabbia