La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Deserto caldo più vasto della terra' è 'Sahara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAHARA

Curiosità e Significato di Sahara

Vuoi sapere di più su Sahara? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sahara.

Perché la soluzione è Sahara? Il Sahara è il deserto caldo più grande del mondo, estendendosi su un'area vastissima nel Nord Africa. Con le sue dune immense e paesaggi sconfinati, rappresenta uno dei luoghi più estremi e affascinanti del pianeta. Il suo nome evoca immagini di calore intenso e terre sconosciute, diventando simbolo di avventure e mistero nel cuore africano.

Come si scrive la soluzione Sahara

Se ti sei imbattuto nella definizione "Deserto caldo più vasto della terra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

H Hotel

A Ancona

R Roma

A Ancona

