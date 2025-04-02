Il romanzo dell orrore scritto da Mary Shelley

Alessia Mogavero | 3 apr 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il romanzo dell orrore scritto da Mary Shelley' è 'Frankenstein'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANKENSTEIN

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il romanzo dell orrore scritto da Mary Shelley". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Il romanzo dell orrore scritto da Mary Shelley nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Frankenstein

La definizione "Il romanzo dell orrore scritto da Mary Shelley" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il romanzo dell orrore scritto da Mary Shelley" conferma che la soluzione 'Frankenstein' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Frankenstein

F Firenze
R Roma
A Ancona
N Napoli
K Kappa
E Empoli
N Napoli
S Savona
T Torino
E Empoli
I Imola
N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il romanzo dell orrore scritto da Mary Shelley" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frankenstein' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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