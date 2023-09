Creò un mostro protagonista di molti film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creò un mostro protagonista di molti film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FRANKENSTEIN

Significato/Curiosita : Creo un mostro protagonista di molti film

Al 1956 dalla universal; i personaggi protagonisti di questa serie di film come il conte dracula, il mostro di frankenstein, la mummia, l'uomo invisibile... – "frankenstein jr." rimanda qui. se stai cercando la serie animata, vedi frankenstein jr. (serie animata). frankenstein junior (young frankenstein) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

