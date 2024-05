Significato della soluzione per: Un romanzo di gaston leroux il dell opera

Sostantivo

Il fantasma (dal latino phantasma, derivato dal greco ftasµa, phàntasma, a sua volta da at phantàzo, "mostrare" o da atµa «apparire»), chiamato anche ombra, spettro o larva (dal latino larua) nelle leggende e nel folclore è la forma visibile di un'anima, spesso rappresentata come figura evanescente, vestita di bianco. La reale esistenza dei fantasmi, come di tutti gli altri elementi soprannaturali o altri esempi di vita ultraterrena, non ha mai avuto riscontri scientifici in quanto priva di prove sperimentali e restano esclusivamente oggetto di fede e di credenza popolare.

fantasma ( approfondimento) m sing (pl.: fantasmi)

(mitologia) entità incorporea, spesso rappresentata dall'anima di un defunto

Sillabazione

fan | tà | sma

Etimologia / Derivazione

dal greco antico ftasµa ossia "apparizione"

Sinonimi

entità, spettro, spirito, larva, ombra

figura, immagine, simulacro, illusione, parvenza, apparizione

Contrari

realtà, concretezza

Parole derivate

professore fantasma, parlamentare fantasma, primario fantasma, gol-fantasma

Varianti