torte tradizionale dolce austriaco al cioccolato nei cruciverba: la soluzione è Sacher

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'torte tradizionale dolce austriaco al cioccolato' è 'Sacher'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SACHER

Hai risolto il cruciverba con Sacher? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sacher.

Hai davanti la definizione "torte tradizionale dolce austriaco al cioccolato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

