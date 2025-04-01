torte tradizionale dolce austriaco al cioccolato nei cruciverba: la soluzione è Sacher

Alessia Mogavero | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'torte tradizionale dolce austriaco al cioccolato' è 'Sacher'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

Hai davanti la definizione "torte tradizionale dolce austriaco al cioccolato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 6 lettere della soluzione Sacher:
S Savona
A Ancona
C Como
H Hotel
E Empoli
R Roma

