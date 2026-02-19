Dolce austriaco al cioccolato: torte

Home / Soluzioni Cruciverba / Dolce austriaco al cioccolato: torte

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dolce austriaco al cioccolato: torte' è 'Sacher'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SACHER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dolce austriaco al cioccolato: torte" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dolce austriaco al cioccolato: torte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sacher? Il Sacher è un famoso dolce austriaco che incanta per la sua ricca combinazione di cioccolato e dolcezza. Originario di Vienna, questo dessert si distingue per la sua consistenza morbida e il rivestimento di cioccolato fondente che lo avvolge, spesso accompagnato da una sottile layer di marmellata di albicocche all’interno. La sua storia affonda le radici nel XIX secolo, diventando un simbolo della tradizione culinaria austro-ungarica. La sua bontà ha attraversato i secoli, rimanendo un’icona tra i golosi di tutto il mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dolce austriaco al cioccolato: torte nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sacher

La definizione "Dolce austriaco al cioccolato: torte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dolce austriaco al cioccolato: torte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sacher:

S Savona A Ancona C Como H Hotel E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dolce austriaco al cioccolato: torte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La celebre torta viennesetorte tradizionale dolce austriaco al cioccolatotorte dolce al cioccolatoUn dolce al cioccolatoUn gusto spesso abbinato al cioccolatoShirley MacLaine ha impersonato la dolce al cinema