La Soluzione ♚ Un dolce al cioccolato La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MOUSSE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MOUSSE

Significato della soluzione per: Un dolce al cioccolato La mousse (pronuncia /mus/) è una preparazione gastronomica che incorpora microscopiche bolle d'aria per dare una consistenza schiumosa, molto leggera e ariosa più che cremosa. Può assumere diversi sapori in base agli ingredienti utilizzati. La parola, di origine francese, assume il significato di "schiuma" o "spuma". Le mousse possono essere impiegate in differenti portate, a seconda della ricetta e ingredienti adoperati, vi sono infatti mousse a base di carne, pesce, verdure o formaggi, realizzate anche con l'utilizzo di ingredienti quali la besciamella o lo yogurt, e mousse dolci, ossia dessert, quali la mousse al cioccolato, la mousse di maracuja o ai vari tipi di frutta.

