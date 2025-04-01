La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi' è 'Gregarismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GREGARISMO
Perché la soluzione è Gregarismo? Il gregarismo rappresenta la propensione di alcuni animali a vivere in gruppi numerosi, formando branchi o stormi. Questa modalità di vita permette loro di beneficiare di protezione dai predatori, facilitare la ricerca di cibo e migliorare la comunicazione tra individui. La presenza di un gregarismo evidente in molte specie, come i branchi di pesci o i branchi di mammiferi, evidenzia l'importanza della socialità per la sopravvivenza e il successo evolutivo di questi animali.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Gregarismo
La soluzione associata alla definizione "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi" conferma che la soluzione 'Gregarismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Gregarismo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gregarismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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