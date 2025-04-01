La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi' è 'Gregarismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GREGARISMO

Perché la soluzione è Gregarismo? Il gregarismo rappresenta la propensione di alcuni animali a vivere in gruppi numerosi, formando branchi o stormi. Questa modalità di vita permette loro di beneficiare di protezione dai predatori, facilitare la ricerca di cibo e migliorare la comunicazione tra individui. La presenza di un gregarismo evidente in molte specie, come i branchi di pesci o i branchi di mammiferi, evidenzia l'importanza della socialità per la sopravvivenza e il successo evolutivo di questi animali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Gregarismo

La soluzione associata alla definizione "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi" conferma che la soluzione 'Gregarismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Gregarismo

G Genova R Roma E Empoli G Genova A Ancona R Roma I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tendenza che hanno certi animali a vivere in branchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gregarismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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