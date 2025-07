Certi animali ne hanno mille certi mobili tre! nei cruciverba: la soluzione è Piedi

PIEDI

Curiosità e Significato di Piedi

La soluzione Piedi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Piedi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Piedi? I piedi sono le parti del corpo che ci permettono di camminare, correre e saltare. Sono costituiti da ossa, muscoli e tendini e sostengono tutto il peso del corpo. Ogni piede ha molte articolazioni e sensori tattili, fondamentali per l'equilibrio e la stabilità. In breve, sono i nostri mobili indispensabili per muoverci e vivere attivamente ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Piedi

Hai davanti la definizione "Certi animali ne hanno mille certi mobili tre!" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

