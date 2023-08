Lo hanno certi freni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo hanno certi freni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAMBURO

Significato/Curiosita : Lo hanno certi freni

Effettuano partenze in salita. è quasi sempre di tipo meccanico e aziona i freni posteriori del veicolo tramite dei tiranti che vengono azionati quando si... Vari tipi di tamburo). possono essere suonati da battenti o bacchette (in legno o con feltri sulla punta). il nome deriva dal persiano tambûr e l'oggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

