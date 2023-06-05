Certi tennisti hanno vinto il Grande

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Certi tennisti hanno vinto il Grande' è 'Slam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLAM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Certi tennisti hanno vinto il Grande" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Certi tennisti hanno vinto il Grande". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Slam? I tornei più prestigiosi del tennis sono chiamati Slam, e rappresentano le competizioni più ambite per i giocatori di alto livello. Solo alcuni atleti riescono a conquistare questi eventi, che richiedono grande abilità e costanza. Vincere uno Slam significa aver raggiunto il massimo traguardo nel mondo tennistico, consacrando la carriera di un campione. Questi titoli sono simboli di eccellenza e di prestigio nel sport.

La soluzione associata alla definizione "Certi tennisti hanno vinto il Grande" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Certi tennisti hanno vinto il Grande" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Slam:

S Savona L Livorno A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Certi tennisti hanno vinto il Grande" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

