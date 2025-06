Un ufficio comunale nei cruciverba: la soluzione è Anagrafe

ANAGRAFE

Curiosità e Significato di "Anagrafe"

Hai risolto il cruciverba con Anagrafe? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Anagrafe.

Perché la soluzione è Anagrafe? L'anagrafe è un ufficio pubblico fondamentale, dove vengono registrati i dati anagrafici dei cittadini, come nascita, matrimonio e residenza. Questo servizio permette di tenere traccia della popolazione e garantire la corretta gestione delle informazioni personali. In pratica, l'anagrafe è il punto di riferimento per chi ha bisogno di certificati e documenti ufficiali legati alla propria identità.

Come si scrive la soluzione Anagrafe

La definizione "Un ufficio comunale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O S G O I T T O S S P G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOTTOPASSAGGIO" SOTTOPASSAGGIO

