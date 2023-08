Un ufficio del comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ufficio del comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANAGRAFE

Significato/Curiosita : Un ufficio del comune

Se stai cercando l'elenco, vedi comuni d'italia. un comune, nell'ordinamento giuridico della repubblica italiana, è un ente locale territoriale autonomo... Dettaglio: anagrafe in italia, anagrafe nazionale della popolazione residente e anagrafe degli italiani residenti all'estero. anagrafe degli eletti anagrafe delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

