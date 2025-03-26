Regnarono nel Perù
SOLUZIONE: INCAS
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regnarono nel Perù" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regnarono nel Perù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Perché la soluzione è Incas? Gli Inca sono stati una delle civiltà più importanti e influenti dell’America del Sud, raggiungendo il massimo splendore nell’area andina. La loro dominazione si estese su ampi territori, lasciando un’impronta indelebile nella storia e nella cultura locale. Con un’organizzazione sociale e amministrativa avanzata, costruirono imponenti strutture e sistemi di irrigazione che testimoniano il loro ingegno. La loro presenza si consolidò nel tempo, rendendoli protagonisti di un’epoca fondamentale nel passato del Perù.
La soluzione associata alla definizione "Regnarono nel Perù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regnarono nel Perù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Incas:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regnarono nel Perù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
