Regnarono nel Perù

Home / Soluzioni Cruciverba / Regnarono nel Perù

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regnarono nel Perù' è 'Incas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regnarono nel Perù" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regnarono nel Perù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Incas? Gli Inca sono stati una delle civiltà più importanti e influenti dell’America del Sud, raggiungendo il massimo splendore nell’area andina. La loro dominazione si estese su ampi territori, lasciando un’impronta indelebile nella storia e nella cultura locale. Con un’organizzazione sociale e amministrativa avanzata, costruirono imponenti strutture e sistemi di irrigazione che testimoniano il loro ingegno. La loro presenza si consolidò nel tempo, rendendoli protagonisti di un’epoca fondamentale nel passato del Perù.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Regnarono nel Perù nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Incas

La soluzione associata alla definizione "Regnarono nel Perù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regnarono nel Perù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Incas:

I Imola N Napoli C Como A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regnarono nel Perù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli antichi sovrani peruviani detronizzati dagli SpagnoliLi sterminò PizarroI popolo di HuáscarRegnarono in PerùQuello nuovo si conia in PerùRegnarono in RussiaGli antichi re del PerùRegnarono in Italia