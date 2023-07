Regnarono in Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regnarono in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZAR

Significato/Curiosita : Regnarono in russia

E tutti i suoi successori mantennero l'originario cognome. i romanov regnarono fino al 1917, quando vennero deposti durante la rivoluzione di febbraio:... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zar (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento russia non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

