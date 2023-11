La definizione e la soluzione di: Gli antichi re del Perù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Gli antichi re del peru

9.4°s 76°w-9.4; -76 il perù, ufficialmente repubblica del perù (in spagnolo república del perú, in quechua: piruw ripuwlika, in aymara: piruw suyu), è... Gli Inca, talvolta anche indicati come Incas, furono gli artefici di una delle maggiori civiltà precolombiane che si sviluppò nell'altopiano andino, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

