La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Diplomatici all estero' è 'Consoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diplomatici all estero" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diplomatici all estero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Consoli? I consolati sono rappresentanze ufficiali di uno Stato in un altro paese, incaricate di tutelare gli interessi dei cittadini e promuovere i rapporti tra le nazioni. Essi si occupano di questioni amministrative, come il rilascio di documenti, assistenza ai connazionali e supporto in situazioni di emergenza. Inoltre, facilitano lo scambio culturale e commerciale tra i paesi, rafforzando i legami diplomatici attraverso attività di mediazione e consulenza. La loro presenza è fondamentale per mantenere relazioni internazionali efficaci.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Diplomatici all estero" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diplomatici all estero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Consoli:

C Como O Otranto N Napoli S Savona O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diplomatici all estero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

