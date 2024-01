La Soluzione ♚ Incarichi per diplomatici

La definizione e la soluzione di: Incarichi per diplomatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Incarichi per diplomatici: Con status consultivo hanno diritto al visto diplomatico c2 o g4 la prassi di distinguere i diplomatici in due classi si diffuse gradualmente a partire... Curiosità su: Con status consultivo hanno diritto al visto diplomatico c2 o g4 la prassi di distinguere i diplomatici in due classi si diffuse gradualmente a partire... Un missionario è colui che si impegna a diffondere una religione in aree in cui non è ancora diffusa. Italiano Sostantivo, forma flessa missioni f pl plurale di missione Sillabazione mis | siò | ni Etimologia / Derivazione vedi missione

Altre risposte : missioni; incarichi; diplomatici;