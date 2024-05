La Soluzione ♚ La passano le merci dirette all estero La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DOGANA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La passano le merci dirette all estero. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La passano le merci dirette all estero: Questi colossi ne passano in media due al giorno. per di più, a causa della mancanza di infrastrutture adatte, durante la sosta le navi mantengono i motori... La dogana, o ufficio doganale, è un organismo di natura pubblica preposto al controllo dell'entrata e dell'uscita delle merci dal territorio di uno Stato (attraverso il confine di Stato), sia che si tratti di materiali a seguito dei viaggiatori sia di trasporto di merci.

