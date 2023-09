Ne occorre molto nei rapporti diplomatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne occorre molto nei rapporti diplomatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TATTO

Significato/Curiosita : Ne occorre molto nei rapporti diplomatici

Dall'impero ottomano, che già da molti anni aveva instaurato buoni rapporti diplomatici con la germania e l'austria. al termine delle tre guerre d'indipendenza... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatto (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento fisiologia non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ne occorre molto nei rapporti diplomatici : occorre; molto; rapporti; diplomatici; Per suonarlo occorre molto fiato; Per poterlo rifare occorre prima alzarsi; occorre per farsi capire; Nelle stazioni balneari vigila il mare e soccorre ; Inondazione che può occorre re con troppa pioggia; Soccorre chi guida; Necessari occorre nti; Tutto quel che occorre ; occorre nel pregare; Il veicolo che soccorre l automobilista in panne; Larghi e molto comodi; Per suonarlo occorre molto fiato; Un pesce molto piatto; Può essere leggero anche pesando molto ; Uno sportivo che solitamente non è molto alto; Un ballo molto ritmato; Accostamento nel vestire molto accurato; Accaduto molto tempo fa; molto vistoso; molto pallido cadaverico; Interrompere i rapporti ; Scienza che studia i rapporti tra gli organismi e i terreni in cui essi vivono; Sono esperti nei rapporti con l erario; Indifferenza nei rapporti affettivi; Possono incrinare i rapporti tra due Stati; Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci; Cessazioni di rapporti ; Lo sono i rapporti che stanno per spezzarsi; Tengono fra loro rapporti diplomatici; rapporti , relazioni, frequentazioni; Processi diplomatici spesso finalizzati alla pace; Abito da diplomatici ; diplomatici del Vaticano; Incarico per diplomatici ; Riunione di diplomatici ; Un abito da diplomatici ; Tengono fra loro rapporti diplomatici ; Messaggeri diplomatici ; Un delicato incarico per diplomatici ; diplomatici all estero;

Cerca altre Definizioni