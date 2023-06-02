Vende all estero

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vende all estero' è 'Esportatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E S P O R T A T O R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vende all estero

Vende all estero Risposta: ESPORTATORE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E R T O E

Inizia con: E

E Finisce con: E

Perchè la soluzione è Esportatore? Un esportatore è chi vende prodotti o servizi all’estero. Si occupa di organizzare spedizioni e di seguire le normative internazionali. La sua attività permette di aprire nuovi mercati e di far conoscere le proprie offerte anche fuori dai confini nazionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vende all estero: risposta da 11 lettere

Per risolvere la definizione "Vende all estero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Esportatore. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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