Vende all estero
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vende all estero' è 'Esportatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vende all estero
- Risposta: ESPORTATORE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ERTOE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Esportatore? Un esportatore è chi vende prodotti o servizi all’estero. Si occupa di organizzare spedizioni e di seguire le normative internazionali. La sua attività permette di aprire nuovi mercati e di far conoscere le proprie offerte anche fuori dai confini nazionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vende all estero: risposta da 11 lettere
Per risolvere la definizione "Vende all estero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Esportatore. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.