Vende all estero

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vende all estero' è 'Esportatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ESPORTATORE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vende all estero
  • Risposta: ESPORTATORE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ERTOE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Esportatore? Un esportatore è chi vende prodotti o servizi all’estero. Si occupa di organizzare spedizioni e di seguire le normative internazionali. La sua attività permette di aprire nuovi mercati e di far conoscere le proprie offerte anche fuori dai confini nazionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vende all estero: risposta da 11 lettere

Per risolvere la definizione "Vende all estero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Esportatore. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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